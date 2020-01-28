Обмен пленными и гражданская защита: в ОБСЕ рассказали о темах, которые будут поднимать в Минске

Завтра в Минске будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемых лиц и открытия новых пунктов пропуска.

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш заявляет, что не ожидает чуда от переговоров гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске 29 января.

Об этом Фриш сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он отметил, что завтра на переговорах в Минске на повестке дня гуманитарной подгруппы будут вопросы «одновременного освобождения и обмена удерживаемыми лицами», которые, по его словам, имеют «первостепенное значение».

Также будут рассматриваться и другие вопросы, и в частности «открытие новых пунктов пропуска» на линии разграничения.

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«Всегда возникает вопрос доступа к удерживаемым лицам в ОРДО и ОРЛО. Этот вопрос мы обсуждаем уже много лет», - сказал Фриш.

Кроме того, будут обсуждаться темы защиты гражданской и критической инфраструктуры.

Он добавил, что участниками переговоров гуманитарной подгруппы являются два представителя Украины, два представителя Российской Федерации, а также по одному от незаконных формирований и, в частности, «один из ОРДО и один из ОРЛО».

Вместе с тем, на встречах присутствуют советники сторон.

Также Фриш ответил на вопрос, существует ли перспектива обменять заложников и пленных по формуле «всех на всех».

«С самого начала это является целью - осуществить обмен «всех на всех», но с другой стороны ещё полтора года тому назад чётко было заявлено, что мы делаем шаг с целью обмена всех идентифицированных и подтвержденных на всех идентифицированных и подтвержденных, но конечная цель, несомненно, обмен всех на всех», - заявил Фриш.

По его словам, работа по последнему обмену, который состоялся в декабре 2019 года, началась за два года до этого.

«И у нас был разработан список, пересмотренный список, дополнительный список для внесения имен, для удаления имен, чтобы снова начать обсуждение, и чтобы выяснить, о ком именно идет речь, и кто где находится. Поэтому это очень сложный вопрос, который требует много времени», - подчеркнул Фриш и добавил, что процесс продолжится.

Координатор ОБСЕ подтвердил, что планируется новый обмен, но «сначала нужно осуществить основную работу».

В то же время, Фриш сказал, что существует несколько предложений по поводу новых пунктов пропуска, но отказался говорить о деталях. Он добавил, что окончательное решение еще не принято. «Мнения не очень сходятся, еще необходимы обсуждения», - добавил Фриш и сказал, что всё зависит от сторон конфликта что касается сроков принятия соответствующего решения.

Кроме того, он рассказал о своих ожиданиях от завтрашней встречи. «Мы, несомненно, будем иметь незначительный прогресс в ходе дискуссий по этим направлениям, о которых я упомянул, но я считаю, что мы не достигнем чуда завтра», - сказал Фриш.

Он подчеркнул, что переговоры - это сложная работа.