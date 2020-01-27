Оставили одного раненым: разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного оккупантами боевика (фото)

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, которая имела целью выявление позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

Сегодня группа разведчиков на Донбассе захватила в плен боевика российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что у задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой «ДНР», что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, которые входят в состав российско-оккупационных войск.

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, которая имела целью разоблачения позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

«Во время выдвижения со своих позиций и пересечения линии соприкосновения, он подорвался на минном заграждении, установленном самими же российскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ кинули раненого и вернулись на свои позиции», - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил множественные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации», - добавили в штабе.