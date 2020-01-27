В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который два года обстреливал украинских военных (видео)

В конце 2019 года боевик в поисках работы прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители.

В СБУ сообщили о задержании в Мариуполе боевика террористической организации "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск.

Как отмечает пресс-служба ведомства, было установлено, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1 армейский корпус ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".

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"В 2016 году после полученного ранения в голову боевик был комиссован. В поисках работы, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвинительный акт в отношении него передан в Славянский горрайсуд Донецкой области.

Видео: Служба безпеки України

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве задержали боевика "ДНР", который из пистолета ранил полицейского.