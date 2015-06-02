За сутки на Донбассе ранены восемь военнослужащих

12:55, 02 июня 2015
Война
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Погибших среди украинских военнослужащих не было.

Фото УНІАН

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины среди украинских военнослужащих погибших не было, восемь человек получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Он сообщил, что за минувшие сутки в результате активных боевых действий в зоне АТО на востоке Украины среди украинских военнослужащих погибших не было, восемь человек получили ранения.

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