После объявления режима прекращения огня погибли 80 украинских военных и 400 - ранены

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил после встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во время совместного заявления для СМИ.

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"После объявленного украинским президентом (режима) прекращения огня мы потеряли 80 военнослужащих, 400 ранены", - сказал он.

Справка УНИАН. Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля. В 00.00 15 февраля президент Украины объявил перемирие и режим прекращения огня, однако боевики постоянно нарушают этот режим.