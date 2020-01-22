Оккупанты четыре раза нарушили режим тишины, один военный погиб

Боевики обстреляли позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреляли позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также зафиксирована снайперская активность.

Как уточнили в штабе, два обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", два - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе сегодня, 22 января, в День соборности, от пули снайпера погиб 22-летний украинский военнослужащий Николай Сорочук.