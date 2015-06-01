В мае украинская сторона СЦКК зафиксировала пять случаев применения боевиками реактивной артиллерии

Об этом говорится в заявлении центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, размещенном на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В заявлении сказано: «Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксирует многочисленные случаи нарушения Минских договоренностей незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а именно - применение боевиками реактивных систем залпового огня. В мае наблюдателями Совместного центра было зафиксировано пять таких случаев, в том числе по населенным пунктам, где нет позиций ВС Украины».

Как отмечается в заявлении, «2 мая боевики из Донецка обстреляли 120 реактивными снарядами Авдеевку, 3 мая из населенного пункта Фрунзе было выпущено 10 реактивных снарядов по Крымскому, 27 мая из Мичурино 40 реактивными снарядами была обстреляна Старогнатовка, 28 мая из Молодежного обстреляли 20 реактивными снарядами Березовое».

Читайте такжеНа подконтрольной территории Украине обстреляли авто наблюдателей за прекращением огняВ Совместном центре отмечают, что «эти действия являются грубейшим и циничным нарушением комплекса мер по выполнению Минских договоренностей». «После завершения 7 марта 2015 года отвода тяжелых вооружений ВС Украины, что подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона ни разу не применяла РСЗО», - заявил глава украинской стороны центра генерал-майор Андрей Таран.

Он подчеркнул важность обеспечения безусловного прекращения огня и немедленного отвода систем РСЗО на рубежи, определенные Минскими соглашениями.

В заявлении сказано, что представителям миссии ОБСЕ были предоставлены задокументированные факты применения боевиками реактивных систем залпового огня.