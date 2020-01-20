Минобороны: сегодня бойцам ООС "пришлось давать адекватный ответ" оккупантам на их обстрелы

По имеющейся на это время информации, потерь со стороны украинских бойцов нет.

Оккупанты в Донбассе с начала суток четырежды открывали огонь по украинским защитникам.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута во время ежедневного пресс-брифинга об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

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«До 12.30 российско-оккупационные войска четырежды открывали огонь на Луганском направлении. Ночью из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Травневого. Под утро из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалёку от Луганского», - отметил Праута.

Он сказал, что оба эти обстрела продолжались по 15 минут. В последнем случае украинские бойцы ответили оккупантам из штатного пехотного вооружения.

По словам пресс-секретаря, бойцам ОС также пришлось дать адекватный ответ боевикам, которые стреляли по позициям возле Орехово с использованием станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

Еще один обстрел позиций украинских защитников в этом районе был с использованием 120-мм минометов.

«Согласно имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет», - сказал Праута.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил погиб один украинский военнослужащий. Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.