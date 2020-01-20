Оккупанты вчера активно били из "тяжелых" минометов: один военный погиб

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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«Один обстрел по нашим позициям открывался неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил станковый противотанковый гранатомет – 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: семь раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов из 120-мм минометов – 33 мины, и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов; рядом с Новоалександровкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм – 8 мин», – говорится в сообщении.

Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

За текущие сутки потерь нет.