Украину посетит глава ОБСЕ: МИД уточнил дату визита
Украину в ближайшие дни посетит действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама.
Как сообщает пресс-служба МИД, визит запланирован на конец текущей - начало следующей недели.
"19-21 января т.г. в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албании Эдди Рама", - говорится в сообщении.
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20 января он встретится с руководителем МИД Вадимом Пристайко, по итогам встречи они проведут совместную пресс-конференцию.
Как сообщал УНИАН, вчера Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау призвала все стороны усилить противоминную деятельность на Донбассе.