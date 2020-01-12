С начала суток оккупанты уже дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

В районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

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«Сразу после полуночи, в течение 30 минут, из минометов калибра 82 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В целом оккупационные войска выпустили 7 мин калибра 82 мм. Также, из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Орехово», - сообщили в штабе.

В сводке отмечается, что боевых потерь среди украинских бойцов в результате обстрелов нет.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 11 января, вооруженные формирования РФ на востоке Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.