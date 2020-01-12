Сутки на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции рядом с Красногоровкой из запрещенного миномета

С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки, 11 января, вооруженные формирования РФ на востоке Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, противник выпустил 3 мины из 120-мм миномета по украинским позициям рядом с Красногоровкой, а также трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи Песков,

С начала текущих суток российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позициям ОС вблизи с Новотошковское, за текущие сутки потерь с украинской стороны нет.

Ранее в Специальной мониторинговой миссии ОБСЄ заявили, что зафиксировали перевозки на грузовом поезде танков и бронетранспортеров на оккупированном Донбассе в направлении Дебальцево.