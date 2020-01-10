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Россияне больше всего эксплуатируют украинцев – Минсоцполитики

17:39, 10 января 2020
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом заявил заместитель министра соальной цполитики по вопросам евроинтеграции Сергей Нежинский, говорится в сообщении пресс-службы.

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С 2015 года украинцы массово страдают вследствие российской оккупации территорий на востоке страны.

Мужчин эксплуатируют для разгрузки боеприпасов, рытье окопов, разминирование территорий, женщин насилуют, а детей используют как живой щит, продают, сдают в попрошайничество, девочек используют в секс-индустрии и др.

Заместитель министра отметил, что на сегодня ключевыми задачами Минсоцполитики является борьба с причинами торговли людьми, которая базируется, прежде всего, на информационно-разъяснительной работе государства с целью предотвращать попадание украинцев в торговле людьми.

Как сообщал УНИАН, в штабе операции Объединенных сил уточнили, что вчера, 9 января, на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения, тогда как утром сообщалось, что один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

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