В штабе ООС уточнили, что вчера на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения
В штабе операции Объединенных сил уточнили, что вчера, 9 января, на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения (утром сообщалось, что один военнослужащий погиб и еще один получил ранения - УНИАН).
Как сообщает штаб ООС в Facebook, по уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки составили 5 военнослужащих.
«Ранения и боевых травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия.
«Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы», - сообщили в штабе ООС.
Также отмечается, что сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.