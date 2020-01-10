Мужчина пытался провезти из ОРДЛО через КПВВ "Майорское" взрывчатку (фото)

В багажном отделении автомобиля были обнаружены скрытые свертки с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 г, похожим на пластид.

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задержан мужчина с взрывчаткой.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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"Вчера, в рамках мероприятий по противодействию перемещению через линию разграничения запрещенных предметов и материалов, оперативными действиями пограничников и сотрудников СБУ на КПВВ "Майорское" была пресечена попытка незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества похожего на пластид", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, во время тщательного осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили в багажном отделении автомобиля скрытые в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 г, похожим на пластид (взрывчатка).

Так, сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водитель и автомобиль задержаны.

"С какой целью гражданин перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - отметили в ООС.