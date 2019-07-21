Пункт пропуска «Майорское» снова закрыт из-за найденной мины

Неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина была обнаружена в 150 метрах от КПВВ неподалёку от обочины дороги.

Правоохранители временно закрыли контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» из-за найденной в 150 метрах от КПВВ неразорвавшейся 120-мм артиллерийской мины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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«Около 12.10 группой разминирования ГСЧС, в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда Майорское неподалеку от обочины дороги, обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина», - сказано в сообщении.

Для обеспечения безопасности командующим Объединенных сил пропуск через линию разграничения временно остановлен.

По данным ведомства, остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, утром КПП «Майорское» не работал несколько часов из-за сообщения о минировании. В 06.45 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании пункта пропуска. По состоянию на 9:35 территория КПВВ, административные здания и прилегающая местность были обследованы на предмет взрывчатки, в результате опасные предметы не обнаружены.