В Киеве похоронили погибшего под Саур-Могилой Темура Юлдашева

Как передает корреспондент Радио Свобода, в закрытом гробу в последний путь бойца провели собратья, бойцы батальонов «Айдар», бойцы ВСУ, волонтеры.

«Все знают его как воина, а мы знаем его как очень добрую и ласковую человека. Он мог и обнять, и отругать, но делал это с любовью. Мы всегда будем ощущать его любовь», – сказала старшая дочь бойца.

Присутствующий на похоронах депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко пообещал, что все необходимые документы будут оформлены, дети Темура Юлдашева получат бесплатное образование, а самого бойца, по его словам, наградят званием Героя Украины.

Читайте такжеНа Саур-Могиле погиб командир спецбатальона МВД Темур ЮлдашевТемур Юлдашев – профессиональный военный, тренер-штангист, чемпион по тяжелой атлетике. Одним из перших собрал добровольческий батальон для защиты города Луганска от пророссийских сил.

После официального оформления батальона «Темур» Юлдашева и его добровольцев отправили в школу милиции в город Счастье Луганской области для прохождения подготовки. Однако при въезде в город автобусы с бойцами остановили местные жители, которых сопровождали люди с оружием. В результате Тимур обменял себя в обмен на свободу бойцов. Он сам сдался в плен, а добровольцев отпустили.

28 апреля Темур попал в подвал здания СБУ. В плену находился 35 дней. Однако ему удалось сбежать и уже в конце июня он был в Киеве. Пройдя физическую реабилитацию в Киеве и собрав новый батальон, Темур Юлдашев снова отправился на Донбасс.

26 августа погиб в бою под Саур-Могилой.

В конце марта 2015 года украинские СМИ сообщили, что тело погибшего комбата идентифицировано.