Украинским военным выплачено более 14 миллионов гривен за успехи в боях - Генштаб

За уничтоженную технику и успешное выполнение боевых задач с февраля украинским бойцам выплачено более 14,5 миллионов гривен, в мае ожидаются следующие выплаты.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на и.о. руководителя пресс-центра Генштаба Владислава Селезнева.

"По состоянию на период с 3 февраля по 22 мая за уничтоженную технику и успешное выполнение боевых задач уплачено 14 556 100 гривен", - сообщил он.

В частности, за непосредственное участие в боевых действиях уплачено 12,248 млн гривен, за успешное выполнение боевых задач – 1,766 млн гривен.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 152 бойца Нацгвардии Украины

Помимо этого, за уничтоженные танки выплачено 243,5 тысяч гривен, за захваченные танки во время боя – 97,4 тысячи гривен, за захват боевых бронемашин – 128 тысяч гривен, за сбитые беспилотники – 73 тысячи гривен.

Также Селезнев добавил, что в конце мая за подобные действия можно ожидать выплату 1 миллиона 800 тысяч гривен, сейчас идет обработка соответствующих приказов.

Ранее УНИАН собщал, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины уверяет, что следующий этап демобилизации бойцов АТО, которые отслужили положенный срок, будет происходить вовремя.