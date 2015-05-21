Днепропетровские разведчики тренируются перед поездкой в зону АТО (фоторепортаж)
13:35, 21 мая 2015Война
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Разведчики активно проводят тренировки.
Разведчики готовятся к АТО / Фото группы "Информационное Сопротивление"
Днепропетровские разведчики тренируются перед поездкой в зону проведения Антитеррористической операции.
Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
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Как сообщал УНИАН, 19 марта украинская армия также начала участвовать в тренировках с британскими военными инструкторами.
Британские военные передают украинским коллегам медицинские, логистические, разведывательные знания и делиться навыками ведения пехотного боя.
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