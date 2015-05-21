Днепропетровские разведчики тренируются перед поездкой в зону АТО (фоторепортаж)

13:35, 21 мая 2015
Война
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Разведчики активно проводят тренировки.

Разведчики готовятся к АТО / Фото группы

Днепропетровские разведчики тренируются перед поездкой в зону проведения Антитеррористической операции.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

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Как сообщал УНИАН, 19 марта украинская армия также начала участвовать в тренировках с британскими военными инструкторами.

Британские военные передают украинским коллегам медицинские, логистические, разведывательные знания и делиться навыками ведения пехотного боя.

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