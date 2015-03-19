Британские военные начали тренировать украинскую армию - ВВС

35 британских инструкторов, которые начали работу в Николаеве, проведут в Украине два месяца.

Решение отправить в Украину британских военных в роли советников и тренеров на прошлой неделе объявил премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон.

По словам премьера, британские военные будут передавать украинским коллегам медицинские, логистические, разведывательные знания и делиться навыками ведения пехотного боя.

Это первый случай с начала конфликта на Донбассе, когда западная страна начала долговременную тренировочную военную программу в Украине.

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Ожидается, что в ближайшие недели в Украину приедет еще несколько десятков военных из Британии - в общем, как сообщал ранее Дэвид Кэмерон, их должно быть до 75.

Впервые с начала конфликта на Донбассе западная страна начинает тренировки украинской армии

Британское правительство также поставляет украинским Вооруженным силам нелетальную помощь, например, аптечки, приборы ночного видения и спальные мешки.

Ранее США заявляли, что пришлют своих военных инструкторов тренировать три украинские батальоны.

Президент США Барак Обама принял решение провести тренировку для 780 украинских военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом украинскому президенту Петру Порошенко рассказал в телефонном разговоре вице-президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба господина Порошенко.

Тренировки, по сообщениям, должны начаться в ближайшее время.

Также американский вице-президент анонсировал передачу украинской армии первой партии военных автомобилей в конце марта.

Петр Порошенко, в свою очередь, рассказал о ситуации на Донбассе и принятые недавно законы "на выполнение Минских договоренностей".

Перед этим украинский президент провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель, во время которой политики "договорились инициировать встречу на уровне министров иностранных дел стран Нормандской четверки".

ВВС Украина