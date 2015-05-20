"Мне просто привезли тело" и "погиб на задании" - родственники российских спецназовцев об их гибели
Родственники погибших в мае российских спецназовцев 16-й отдельной бригады российского ГРУ, фамилии которых обнародовали российские блогеры, традиционно немногословны.
Журналистам удалось пообщаться с матерью Антона Савельева, похороненного под Тамбовом, и братом Тимура Мамаюсупова из Татарстана, пишет ТСН.
"По поводу того, как погиб, я знаю ровно столько, как и все. Он погиб и все. Мне просто привезли тело, больше я ничего не знаю. Мне все равно, главное - нет моего сына. Я не выясняла что и как", - говорит мать Савельева.
Читайте такжеБлогеры назвали имена и точные места захоронения погибших на Донбассе ГРУшников (фото)ТСН удалось связаться с еще одним родственником одного из погибших - Ильнуром Шайхутдиновым, который сказал, что его брат Тимур Мамаюсупов "погиб на задании", говорится в сюжете ТСН 19:30.
Предположительно все трое спецназовцев погибли в начале мая в Украине.