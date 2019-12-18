На Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня четыре раза, ранен один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке. Отмечается, что противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела укреплений Объединенных сил: недалеко от населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Водяного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; и вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Марьинкеа в результате огня вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия был ранен мирный житель, который скончался по дороге в больницу.