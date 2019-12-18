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На Донбассе не утихают обстрелы - погиб украинский военный

07:16, 18 декабря 2019
Война
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Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил / facebook.com/pressjfo.news

Об этом говорится в утреннем возведении пресцентру штаба ООС.

Как отмечается в сообщении, противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:

дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза недалеко от Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом населенного пункта Майское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК":

в районе населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

"Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сообщили в штабе ООС.

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Теги: #Донбасс#война