В Лисичанске при разминировании завода ранен военный

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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Как отмечается в сообщении, сегодня украинские военные, которые дислоцируются в Лисичанске, осуществляли проверку территории одного из неработающих заводов на окраине города на предмет наличия боеприпасов. Невзорвавшиеся мины, растяжки, другие взрывные устройства, а также боеприпасы могли остаться здесь еще с периода активных боевых действий и освобождения Лисичанска от боевиков.

«Одна из растяжек действительно была обнаружена на территории завода, и во время ее обезвреживания граната взорвалась. В результате осколочные ранения получил 31-летний военнослужащий», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что «раны оказались нетяжелыми, угрозы жизни нет».