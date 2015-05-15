В Авдеевке подорвалась на растяжке женщина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, жительница Авдеевки, 1983 года рождения, шла пешком с Донецка домой.

«В районе кафе "Царская охота" молодая женщина подорвалась на растяжке. С осколочным ранением бедра пострадавшая была госпитализирована в больницу города Димитрова», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Крымском на растяжке подорвался военныйСведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2. ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на совершение умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины.