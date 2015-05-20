Порошенко рассказал о количестве погибших с начала войны на Донбассе

Об сообщил президент Петр Порошенко в интервью ВВС Украина. Он отметил, что ситуация в зоне АТО за последнее время резко ухудшилась.

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"Когда мы были на Майдане, мы не ожидали, что страна будет втянута в такую большую войну. Вы должны понимать, какую цену Украина платит: от $5 до $10 млн ежедневно. Для такой страны, как мы, это огромная цена. Почти 9 тыс. жизней – это еще большая цена", - заявил президент.