Порошенко рассказал о количестве погибших с начала войны на Донбассе
09:26, 20 мая 2015Война
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За время военного конфликта на Донбассе погибло 1800 украинских военнослужащих и 7000 человек среди мирного населения.
REUTERS
Об сообщил президент Петр Порошенко в интервью ВВС Украина. Он отметил, что ситуация в зоне АТО за последнее время резко ухудшилась.
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"Когда мы были на Майдане, мы не ожидали, что страна будет втянута в такую большую войну. Вы должны понимать, какую цену Украина платит: от $5 до $10 млн ежедневно. Для такой страны, как мы, это огромная цена. Почти 9 тыс. жизней – это еще большая цена", - заявил президент.
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