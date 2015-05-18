Боевики из гранатометов обстреляли Пески и шахту Бутовка

Так, сегодня на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, захватчики стреляли из 82-мм минометов. А по Широкино вели огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

«На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования российско-террористических войск вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по Песках и шахте Бутовка. А по Опытному из крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, на Луганском направлении по населенным пунктам Новотошковское и Счастье бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Из 120-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на Артемовском направлении захватчики обстреляли Золотое, Ленинское и Луганское.

В районе Троицкого наши пограничники и разведчики вступили в бой с вражеской диверсионно-разведывательной группой.

Беспилотные летательные аппараты захватчиков были зафиксированы в небе по направлениям Новоайдар-Северодонецк, Райгородка-Счастье, Донецкий-Славяносербск и Толоковка-Коминтерново», - отмечается в сообщении.