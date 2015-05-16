Боевики вступили в бой с силами АТО возле Счастья

Об этом сообщает пресс-центр АТО. Так, в районе Широкино они несколько раз открывали огонь из гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Новоселовки-2 и Широкино били со 120-мм ствольной артиллерии. Работал здесь и снайпер. Вблизи города Счастье Луганской области между украинскими военными и боевиками произошло боевое столкновение. Боевики вели огонь из 120-мм минометов, автоматического станкового гранатомета (АГС-17) и стрелкового оружия.

Читайте такжеЗа сутки боевики 10 раз обстреливали силы АТО из крупнокалиберного оружияТакже боевики обстреляли позиции сил АТО на северо-восток от населенного пункта Лозовое с 152-мм артиллерии и 120-мм минометов. Кроме того, под огонь автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия попала шахта Бутовка. Кроме того, что боевики ведут огонь по позициям украинских военных, они активно проводят разведку. Их беспилотники были замечены в небе над населенными пунктами Водяное и Мариуполь.

Тем временем, военнослужащие одного из мотопехотных батальонов ВС завершили трехдневную работу по ремонту водонапорной башни в поселке Бердянское, что находится в нескольких километрах от Широкино.