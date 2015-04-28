Взрыв на Одесской железной дороге квалифицировали как диверсию

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управлении МВД на Одесской железной дороге, сегодня в 6.00 в дежурную часть управления поступило телефонное сообщение о взрыве на 25 км перегона ст. Ксениево - ст. Акарджа (Одесская область).

«Взрыв произошел в 5.21 во время движения электровоза. В результате взрыва было повреждено 95 см железнодорожного рельса и образовалось воронкообразное углубление диаметром 2,5 м т а глубиной 80 см. Немедленно был введен в действие оперативный план «Взрывчатка», - рассказали в секторе.

Как уточнили в милиции, мощность взрывного устройства составила около 3 кг в тротиловом эквиваленте. Жертв и пострадавших нет.

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Данный факт квалифицирован по ст. 113 (диверсия) УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Материалы будут переданы в управление СБУ Одесской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром в Одесской области неизвестные взорвали железнодорожные пути недалеко от города Ильичевска.