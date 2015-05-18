В районе Новомихайловки произошло боевое столкновение сил АТО с боевиками
Начиная с 18 часов вчерашнего вечера боевики продолжили уничтожать инфраструктуру Донбасса, обстреливая позиции как военных, так и мирные населенные пункты.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. В этот раз практически весь свой огонь преступники сосредоточили на Донецком направлении. Из минометов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли неоднократно Пески, Авдеевку и Опытное. В районе Новомихайловки произошло боевое столкновение.
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На Артемовском направлении из пулеметов боевики обстреляли Ленинское.
На Луганском и Мариупольском направлениях ночь прошла спокойно. Последние обстрелы произошли там вчера около 19 часов.
Беспилотники противника были замечены в небе по направлениям Трехизбенка-Славяносербск, Мироновский-Троицкое, Мироновский-Попасная, Новоайдар-Северодонецк, Райгородка-Счастье, Донецкий-Славяносербск.