В районе Новомихайловки произошло боевое столкновение сил АТО с боевиками

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. В этот раз практически весь свой огонь преступники сосредоточили на Донецком направлении. Из минометов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли неоднократно Пески, Авдеевку и Опытное. В районе Новомихайловки произошло боевое столкновение.

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На Артемовском направлении из пулеметов боевики обстреляли Ленинское.

На Луганском и Мариупольском направлениях ночь прошла спокойно. Последние обстрелы произошли там вчера около 19 часов.

Беспилотники противника были замечены в небе по направлениям Трехизбенка-Славяносербск, Мироновский-Троицкое, Мироновский-Попасная, Новоайдар-Северодонецк, Райгородка-Счастье, Донецкий-Славяносербск.