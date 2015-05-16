В Луганской области из-за обстрелов боевиков ранены двое военных и мирный житель

В Луганской области на протяжении суток боевики с подконтрольной "ЛНР" территории вели обстрелы из зенитных установок, танков, БТР, гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего ранения получили двое военнослужащих ВСУ и мирный житель.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 15 мая в Крымском во время артиллерийского обстрела был ранен 48-летний местный житель.

В 13.30 во время исполнения служебных обязанностей в районе шахты "Родина" в городе Золотое-4 двое военнослужащих ВСУ (1963 и 1968 г.р.) попали под обстрел боевиков и получили огнестрельные ранения.

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Трижды (с 00.26 по 3.23) со стороны памятника князю Игорю (подконтрольного "ЛНР") боевики вели обстрелы из зенитной установки, танков, БТР, гранатометов и стрелкового оружия в направлении блокпоста ВСУ в пгт Станица Луганская.

Данные факты квалифицированы по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.