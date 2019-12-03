"Уровень знаний – 3": прошедшего ДАП танкиста, Героя Украины Межевикина признали неквалифицированным

В частности, в документе утверждается, что боевой офицер «часто находился на больничном и в отпуске» и не полностью справлялся с обязанностями.

Легендарный танкист, подполковник Евгений Межевикин (Адам) не прошел аттестацию, которую провели в его воинской части, и теперь "не соответствует занимаемой должности".

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Об этом сам Межевикин написал на своей странице в Facebook, опубликовав результаты аттестации.

"Айй литвинов Маладец. Ору. Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых, и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год", - написал Межевикин.

В частности, в документе утверждается, что боевой офицер «часто находился на больничном и в отпуске» и не полностью справлялся с обязанностями.

Волонтер Роман Синицын, комментируя эту информацию отметил: "Ахах. Кто не в курсе, "Адам" Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на "взльотке" ДАПадаПа никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАПе. Сейчас Женю технически сливают с ВСУ. Уровень теоретических знаний и практических навыков на троечку у Евгения Межевикина. Интересно сколько танков сожгли проверяющие и как у них с этим уровнем", - написал он.