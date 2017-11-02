Рожденные войной: журналисты рассказали истории шести знаковых военачальников современной Украины (фото)

На войне украинские Вооруженные силы обрели уникальный офицерский состав — командиров, которые возглавили важнейшие военные операции на Донбассе, получили признание международных экспертов и уже сегодня меняют армию к лучшему.

Истории шести знаковых военачальников современной Украины рассказывает в своем спецпроекте "Новое время".

"Просто делаю свою работу",— журналисты шесть раз услышали эту фразу из уст шести человек — боевых командиров, чью карьеру изменила война на Востоке.

По мнению опрошенных НВ экспертов, все они, имея успешный фронтовой опыт, являются новой военной элитой страны.

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"Белая кость" украинской армии ежедневно формируется в боевых частях на востоке и состоит из офицеров, которые сменяют прежние постсоветские кадры Минобороны, развращенные десятилетиями безденежья и коррупции и не способные к сопротивлению. Боевые же командиры нынешней эпохи не просто умеют сопротивляться — они знают, как это делать успешно", - рассказывают журналисты.

Шестерка героев НВ — лицо новой украинской армии, рожденной на гибридной войне. Среди них - Евгений Межевикин, танкист с позывным "Адам", сражался в самых горячих точках на востоке страны — под Песками, Авдеевкой и Донецким аэропортом. В 2017-м "киборг" "Адам" окончил Национальный университет обороны и пошел на повышение — стал замкомандира 1-й бригады. В ближайшее время он вновь отправится в зону АТО.

Второй герой истории - Михаил Забродский. За два года он прошел путь от полковника до генерал-лейтенанта и стал руководить всеми высокомобильными войсками. Несколько сотен бойцов 95-й отдельной аэромобильной бригады Забродского почти за 20 дней прошли 470 км, в том числе по тылам контролируемой сепаратистами территории. Они вывели из окружения 3 тыс. своих соратников и 250 единиц бронетехники. А кроме того, уничтожили несколько российских артиллерийских подразделений, захватив их технику и вооружения.

Для СМИ Виктор Николюк, позывной "Ветер",— это прежде всего командир 92-й отдельной механизированной бригады, который вместе с подчиненными лично пленил двух сотрудников российского ГРУ — Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Обоих впоследствии обменяли на Надежду Савченко.

Весной этого года Николюк возглавил главный учебный центр сухопутных войск: делится боевым опытом, меняет подходы к подготовке личного состава. Загружен полностью, но скучает по передовой. Потому что война, по его словам, оголяет человека.

Олег Микац — первый украинский генерал, который никогда не служил в советской армии. У него за плечами — участие в миротворческих операциях и служба во главе одного из самых боеспособных подразделений ВСУ — 93- й отдельной мехбригады. Именно с этим подразделением Микац, тогда еще комбриг, в 2014–2015 годах руководил обороной Донецкого аэропорта.

Сейчас Микац возглавляет группировку украинских сил на луганском направлении.

Василий Осипчук после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе пошел добровольцем в военкомат. Позже он возглавил 10-й батальон территориальной обороны в Житомирской области.

В середине июля 2014 года подразделение отправилось защищать линию разграничения с Крымом в Херсонской области. А зимой 2015-го оказалось в зоне АТО. В итоге на базе батальона в том же году сформировали целую бригаду с Осипчуком во главе.

Дмитрий Делятицкий оказался одним из первых представителей украинской армии, столкнувшихся с российской агрессией. Дело было в Крыму, где он служил командиром 1-го отдельного батальона морской пехоты. Он вывел с собой на материк половину подчиненных, потеряв при этом квартиру в Феодосии и почти родной Крым, где прослужил более 15 лет.

Оказавшись на материке, крымские морпехи почти сходу отправились в зону АТО и провели там в общей сложности более трех лет. Последние два — в составе 36-й бригады, созданной на базе выведенных с полуострова подразделений. В основном защищали линию разграничения на мариупольском направлении. Именно они освободили Широкино и Водяное, а также “потеснили” позиции противника на 5–7 км в сторону российско-украинской границы.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 3 ноября 2017 года.