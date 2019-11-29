Журналисты показали, как изменилась жена террориста "Моторолы" после его смерти (фото)

Где сейчас проживает девушка - неизвестно.

В 2016 году в Донецке был ликвидирован один из террористов "ДНР" Арсений Павлов, известный как "Моторола". В лифте дома, где он проживал, сработало самодельное взрывное устройство. В Донецке у него осталась жена - Елена Коленкина.

В 2019 году Коленкина кардинально изменилась. "Обозреватель" нашел Instagram вдовы "Моторолы" и сравнил ее фото со старыми.

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Где сейчас проживает девушка - неизвестно. В 2016 году, сразу после смерти мужа, она попыталась сбежать из Донецка. Судя по фото в социальной сети Instagram, она часто посещает аннексированный Крым и дружит с одиозными российскими музыкантами: певицей Юлией Чичериной и рэпером Рэм Диггой.

При этом внешне Коленкина сильно изменилась. Заметно, что девушка на экономит на себе: на ее странице часто появляются фото за рулем автомобиля, в дорогой одежде. Судя по снимкам, она могла сделать пластику лица, накачав губы.

Такой была жена террориста "Моторолы" раньше:

Такой она стала после смерти мужа-боевика: