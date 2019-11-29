Украина провела военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря
Украинские военные на одном из полигонов боевой подготовки неподалёку от Мариуполя провели военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря.
Об этом сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил в Facebook.
«Военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря проходили на одном из полигонов боевой подготовки неподалёку от Мариуполя», - говорится в сообщении.
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Кроме того, в штабе описали легенду учений «первыми вражеский отряд кораблей встретили артиллеристы. Плотным огнем из гаубиц «Мста - Б» и самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» артиллерийские расчеты уничтожили флагман и корабли охраны».
Кроме того, под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты, сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье.
«Уже почти на выходе из территориальных вод Украины, уцелевшие во время обстрела вражеские корабли догнала и уничтожила корабельно-катерная группа Объединенных сил. В ее состав вошли малые бронированные артиллерийские катера «Кременчук» и «Лубни» Военно-морских сил, а также два катера Морской охраны Мариупольского пограничного отряда», - добавили в штабе ООС.
В ходе тренировок, украинские военные в очередной раз доказали, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и уничтожить его на подходах к берегу.