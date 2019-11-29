Украина провела военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря

В ходе тренировок, украинские военные в очередной раз доказали, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и уничтожить его на подходах к берегу.

Украинские военные на одном из полигонов боевой подготовки неподалёку от Мариуполя провели военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря проходили на одном из полигонов боевой подготовки неподалёку от Мариуполя», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в штабе описали легенду учений «первыми вражеский отряд кораблей встретили артиллеристы. Плотным огнем из гаубиц «Мста - Б» и самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» артиллерийские расчеты уничтожили флагман и корабли охраны».

Кроме того, под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты, сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье.

«Уже почти на выходе из территориальных вод Украины, уцелевшие во время обстрела вражеские корабли догнала и уничтожила корабельно-катерная группа Объединенных сил. В ее состав вошли малые бронированные артиллерийские катера «Кременчук» и «Лубни» Военно-морских сил, а также два катера Морской охраны Мариупольского пограничного отряда», - добавили в штабе ООС.

В ходе тренировок, украинские военные в очередной раз доказали, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и уничтожить его на подходах к берегу.