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Офицер ВСУ рассказал о потерях оккупантов на Донбассе за вчера

09:33, 20 ноября 2019
Война
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Агентство Reuters

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», которая осуществляет мониторинг сепаратистских сообществ в соцсетях.

Потери российско - оккупационных войск 19.11.2019 г. составили 4 человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 лицо, (2 омсбр), санитарные (300) – 3 человека (11 омсп)», – говорится в сообщении.

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