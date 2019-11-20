Офицер ВСУ рассказал о потерях оккупантов на Донбассе за вчера

Стало известно о потерях оккупантов за 19 ноября.

Вчера, 19 ноября, российские оккупанты на Донбассе потеряли одного боевика в качестве ликвидированного и получили трех раненых.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», которая осуществляет мониторинг сепаратистских сообществ в соцсетях.

Потери российско - оккупационных войск 19.11.2019 г. составили 4 человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 лицо, (2 омсбр), санитарные (300) – 3 человека (11 омсп)», – говорится в сообщении.