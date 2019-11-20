Офицер ВСУ рассказал о потерях оккупантов на Донбассе за вчера
09:33, 20 ноября 2019Война
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Стало известно о потерях оккупантов за 19 ноября.
REUTERS
Вчера, 19 ноября, российские оккупанты на Донбассе потеряли одного боевика в качестве ликвидированного и получили трех раненых.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», которая осуществляет мониторинг сепаратистских сообществ в соцсетях.
Потери российско - оккупационных войск 19.11.2019 г. составили 4 человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 лицо, (2 омсбр), санитарные (300) – 3 человека (11 омсп)», – говорится в сообщении.
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