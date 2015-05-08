В Луганской области из-за обстрела боевиков 13 населенных пунктов остались без газа

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, с горы на правом берегу Северского Донца, оккупированного так называемой "ЛНР", начиная с 22 часов, боевики с применением гранатометов и минометов обстреляли Станицу Луганскую.

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После обстрела между украинскими военными и боевиками завязался ближний бой, который продолжался до полуночи, сообщил Геннадий Москаль. По данным, которые сейчас уточняются, из мирных жителей никто не пострадал, информация о раненых или погибших силовиках не поступала.

"Перебит газопровод высокого давления, часть районного центра и 13 других населенных пунктов (всего более 13 тыс. абонентов) остались без газа, - сообщил Геннадий Москаль. - Сейчас на месте повреждения работают аварийные бригады. Держим ситуацию под контролем, подача газа должна быть восстановлена в ближайшие часы".