Боевики за сутки обстреляли ряд населенных пунктов

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Он отметил, что обстрелы проводились с применением тяжелого вооружения калибром свыше 100 мм.

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Он уточнил, что помимо "традиционных" Донецкого и Мариупольского плацдармов, боевики активизировались на Артемовском и Луганском направлениях. В частности, боевики наносили огневые удары по населенным пунктам Пески, Опытное, Авдеевка, Широкино, Гранитное, Луганское, Светлодарск, Майорское, Курдюмовка, Золотое, Росадки, Лозовое, Сокольники, Трехизбенка, Станица Луганская, Крымское.

"Так, на Луганском направлении российские боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, 120-мм минометы и автоматические гранатометы типа АГС-17 "Пламя" в комбинации с попытками проникновения диверсионно-разведывательных групп в тактические тылы украинских войск", - написал Дмитрий Тымчук.

Также он отметил, что в ходе обстрелов украинских позиций в районе Широкино боевики использовали 122-мм артиллерию, а так же 120-мм минометы. В районе населенных пунктов Пески и Опытное зафиксировано применение бронетехники (БМП-2 и БТР-80) в составе нескольких огневых групп, выдвинувшихся к переднему краю.