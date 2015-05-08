Механизмы освобождения бойцов из плена боевиков непрозрачные и непонятные - Корбан

На днях планировалось освобождение из плена боевиков четырех бойцов 13-го мотопехотного батальона, которые провели в неволе 97 дней. Всех захватили в январе на блокпосте в Углегорске, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Однако удалось освободить трех из них. Это Дмитрий Киричок, Дмитрий Мартыненко и Виталий Мышастый.

"Мы приехали на чужую территорию, отдали ихних ребят. Там один был ранен, на коляске. Своих забрали. Был вариант забрать еще четвертого, но подвела та сторона", - рассказал правозащитник Василий Ковальчук.

Пленники вернулись на волю благодаря Фонду обороны страны. Тамошние волонтеры говорят, что освобождать пленных очень сложно. Действенного государственного механизма до сих пор нет.

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"Нет просто вообще этих механизмов. Они что-то там где-то подписывают, что-то решают. Они непрозрачные, непонятные эти механизмы", - заявил член наблюдательного совета Фонда обороны страны Геннадий Корбан.

"Благодаря таким людям, как Ковальчук, которые находят горизонтальные коммуникации с той стороной, и получаются такие удивительные спасения", - добавил он.

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После короткого отдыха в Днепропетровске освобожденные отправились на Черниговщину, чтобы поскорее увидеть родных.