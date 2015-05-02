Тандит: В плену боевиков находятся более 300 человек, около 60 из них - гражданские

О таком в эфире "5 канала" заявил переговорщик центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит.

"Мы называем цифру 300 человек, надеемся, что больше, чем 300, потому что есть без вести пропавшие, которых мы тоже ищем. Это не только военнослужащие, среди этих ребят есть и гражданские лица. Мы видим, что гражданских где-то около 60 человек", - отметил он.

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Также со слов Тандита, кроме Донецка и Луганска граждане Украины находятся в заложниках и на территории соседнего государства - России.

"Кроме Надежды Савченко, там еще Николай Карплюк, который еще с марта прошлого года находится там, которого выманили и увезли в Москву. Мы постоянно ведем переговоры. Я сегодня общался с той стороной в надежде на то, что этот процесс (обмена пленными - Ред.) будет ускорен. Для нас очень важно, чтобы все до последнего были освобождены", - подчеркнул он.