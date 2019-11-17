С начала суток оккупанты трижды открывали огонь на Донбассе

Потерь среди бойцов Объединенных силах нет.

С начала суток российско-оккупационные войска трижды открывали огонь в сторону украинских военных, все обстрелы произошли на Донецком направлении.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута на брифинге.

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По его словам, возле Новомихайловки обстрел велся из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку от Лебединского. В районе Красногоровки по позициям украинских войск оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

«Согласно имеющейся информации, в течение текущих суток потерь в Объединенных силах нет», - заявил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.