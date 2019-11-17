За сутки на Донбассе прогремело 195 взрывов – ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
Читайте такжеРоссийские боевики на Луганщине обстреляли беспилотник миссии ОБСЕастности, в Донецкой области зафиксировали примерно 175 взрывов, что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).
Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, зафиксировано в южном направлении от Светлодарска, а также в восточном и южном направлениях от Гнутово.
В Луганской области ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано 16 взрывов, за предыдущий отчетный период их было примерно 60.
Как ранее сообщал УНИАН, 16 ноября, на Донбассе боевики 9 раз нарушили перемирие.