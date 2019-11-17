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За сутки на Донбассе прогремело 195 взрывов – ОБСЕ

03:36, 17 ноября 2019
Война
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Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в южном направлении от Светлодарска / фото УНИАН

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Читайте такжеРоссийские боевики на Луганщине обстреляли беспилотник миссии ОБСЕастности, в Донецкой области зафиксировали примерно 175 взрывов, что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, зафиксировано в южном направлении от Светлодарска, а также в восточном и южном направлениях от Гнутово.

В Луганской области ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано 16 взрывов, за предыдущий отчетный период их было примерно 60. 

Как ранее сообщал УНИАН, 16 ноября, на Донбассе боевики 9 раз нарушили перемирие.

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Теги: #Донбасс#война