За сутки на Донбассе прогремело 195 взрывов – ОБСЕ

В Луганской области зафиксировали всего 16 взрывов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Читайте такжеРоссийские боевики на Луганщине обстреляли беспилотник миссии ОБСЕастности, в Донецкой области зафиксировали примерно 175 взрывов, что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, зафиксировано в южном направлении от Светлодарска, а также в восточном и южном направлениях от Гнутово.

В Луганской области ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано 16 взрывов, за предыдущий отчетный период их было примерно 60.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 ноября, на Донбассе боевики 9 раз нарушили перемирие.