Сегодня на Донбассе боевики 9 раз нарушили перемирие

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Противник обстрелял позиции подразделений ОС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В частности, 5 обстрелов позиций украинских защитников оккупанты провели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Майорска, дважды возле Луганского, неподалеку от Новолуганского и Попасной.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил: возле Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Березовой - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды возле Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

Обошлось без потерь среди личного состава, добавили в пресс-центре.