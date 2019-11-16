цей матеріал доступний українською

Сегодня на Донбассе боевики 9 раз нарушили перемирие

19:08, 16 ноября 2019
Война
44 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеРазведение продолжается: ОБСЕ зафиксировала новые позиции террористов в Петровском

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Противник обстрелял позиции подразделений ОС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В частности, 5 обстрелов позиций украинских защитников оккупанты провели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Майорска, дважды возле Луганского, неподалеку от Новолуганского и Попасной.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил: возле Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Березовой - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды возле Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

Обошлось без потерь среди личного состава, добавили в пресс-центре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#перемирие на донбассе#ООС