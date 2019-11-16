Террористы 13 раз били из пулеметов, ранен военный – ООС
За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Читайте такжеРазведения сил до "нормандской встречи" больше не будет – глава комитета по нацбезопасности
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: у Черненко – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов; вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 7 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Майорского – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов; два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Хутора Свободного – со станковых противотанковых гранатометов.
Вчера, 15 ноября, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.