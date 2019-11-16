Террористы 13 раз били из пулеметов, ранен военный – ООС

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: у Черненко – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов; вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 7 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Майорского – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов; два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Хутора Свободного – со станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 15 ноября, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.