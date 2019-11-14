В ООН назвали конфликт на Донбассе "самым старым" в мире

Более 560 тысяч пенсионеров не получают пенсий из-за бюрократических препон.

Конфликт на востоке Украины оказался самым «старым» в мире, поскольку 30% людей, нуждающихся в помощи, – пенсионеры.

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Об этом ООН заявила в Twitter.

По данным организации, свыше 560 тысяч пенсионеров не получают пенсий из-за бюрократических препон.

Кроме того, в результате войны на Донбассе 1,4 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.