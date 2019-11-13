Разведение сил на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала обстрелы возле Петровского

Наблюдатели слышали 46 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Выстрелы были в пределах 5 км от участка разведения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали выстрелы неподалеку от участка разведения сил в Петровском Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

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В частности, 11 ноября, осуществляя мониторинг примерно в 2 км на север от Петровского, наблюдатели слышали 46 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета на расстоянии ориентировочно 1-2 км на юг (по их оценке, выстрелы были за пределами участка разведения, однако в пределах 5 км от нее).

Также, находясь в том же месте, наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 1-2 км на юго-запад (определить, на участке разведения или за ее пределами, не удалось). Кроме того, осуществляя мониторинг в 2 км на восток от Богдановки, члены патруля миссии слышали 43 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета - все на расстоянии ориентировочно 2-3 км на юго-восток (определить, на участке разведения или в ее пределах, не удалось).

Как сообщал УНИАН, на участке в районе Богдановки и Петрова завершился первый этап разведения сил и средств, во время которого 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.