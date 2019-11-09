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В штабе ООС исключили разведение войск на новых участках зимой

15:21, 09 ноября 2019
Война
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В районе Петровского началась практическая фаза разведения сил и средств / фото facebook.com/pressjfo.news

Об этом заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь, передают «Новости Донбасса».

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«Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть мы не можем проводить разминирование [в мороз] — это запрещено протоколом», — сказал Бондарь журналистам.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полдень началось разведение войск в районе Петровского. Украинские военные и группировка «ДНР» должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь. На разведение сторонам дается три дня, далее должно последовать разминирование местности и демонтаж фортификационных сооружений.

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Теги: #разведение сил на Донбассе#операция Объединенных сил