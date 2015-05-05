Военные эксперты назвали новые подразделения армии РФ на Донбассе

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на территории оккупированных районов Луганской области и в приграничных с Украиной районах РФ продолжают действовать подразделения вооруженных сил РФ.

На территории Луганской области идентифицированы подразделения:

- 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск) Южного военного округа РФ;

- 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Рощинский, Самарская область) Центрального военного округа РФ;

- 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Тоцкое, Оренбургская область) Центрального военного округа РФ;

- 28-й отдельной мотострелковой бригады (Екатеринбург) Центрального военного округа РФ - в Стаханове

В приграничных районах России (Миллерово, Ростовская область):

- 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Тоцкое, Оренбургская область) Центрального военного округа;

- 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Мосрентген, Москва) Западного военного округа;

- 28-й зенитно-ракетной бригады (Чебаркуль, Челябинская область) Центрального военного округа (на вооружении - ЗРК С-300В);

- 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) Центрального военного округа;

Читайте такжеНа погибших под Широкино корректировщиков охотился российский спецназ - волонтеры

- 61-й зенитно-ракетной бригады (Бийск, Алтайский край) Центрального военного округа (на вооружении - ЗРК Бук-М1);

- 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псков) Западного военного округа.

Кроме того, ИС зафиксировала в приграничных районах РФ подразделения:

- 32-й МСБр ЦВО (в/ч 22316, место дислокации - Новосибирская область, Шилово); они же фиксировались в прошлом году примерно в этом же районе с дальнейшей переброской в в Матвеево-Курганский район;

- 29-го отдельного железнодорожного ремонтного батальона ЦВО (в/ч 30623, Омская область, Таврический р-н, ст. Стрела);

- 37-й отдельной железнодорожной бригады ЮВО (в/ч 51473, Волгоград)

Также сообщается, что возле поселка Колесниковка в Кантемировском районе Воронежской области России (у границы с Украиной) силами подразделений МТО и инженерных войск ВС РФ начато строительство базового полевого лагеря.

В районе полигона Опук в Крыму наблюдаются совместные учения морской пехоты ЧФ РФ и подразделений ВДВ из 7-й десантно-штурмовой дивизии (подразделение 108-го полка). В учениях принимают участие 2 больших десантных корабля.