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Оккупанты сегодня били по силам ООС с "тяжелых" минометов

18:51, 01 ноября 2019
Война
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REUTERS

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили три обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - два.

Также сообщается, что в течение текущих суток потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Теги: #Донбасс#обстрелы