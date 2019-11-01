Оккупанты сегодня били по силам ООС с "тяжелых" минометов

Боевики обстреляли позиции украинских бойцов из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили три обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - два.

Также сообщается, что в течение текущих суток потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.