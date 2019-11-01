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Оккупанты 15 раз открывали огонь на Донбассе: один военный ранен, еще один – травмирован

07:21, 01 ноября 2019
Война
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Боевики не прекращают обстрелы / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице операции Объединенных сил (ООС).

Читайте такжеЗеленский: разведение войск в Петровском начнется 4 ноябряОтмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

Обстрелы зафиксировали вблизи Новогригорьевкиа, Невельского, Каменки, Водяного, что на Приазовье, возле Лебединского, недалеко от Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Крымского, Южного, Троицкого, Новотошковского.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен, еще один – получил боевое травмирование.

С начала этих суток вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, потерь не зафиксировано.

Как ранее сообщал УНИАН, в течение 30 октября вооруженные формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#обстрелы#оккупанты