Оккупанты 15 раз открывали огонь на Донбассе: один военный ранен, еще один – травмирован

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

В четверг, 31 октября, вооруженные формирования на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице операции Объединенных сил (ООС).

Читайте такжеЗеленский: разведение войск в Петровском начнется 4 ноябряОтмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

Обстрелы зафиксировали вблизи Новогригорьевкиа, Невельского, Каменки, Водяного, что на Приазовье, возле Лебединского, недалеко от Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Крымского, Южного, Троицкого, Новотошковского.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен, еще один – получил боевое травмирование.

С начала этих суток вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, потерь не зафиксировано.

Как ранее сообщал УНИАН, в течение 30 октября вооруженные формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.